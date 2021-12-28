Крымские ученые помогут детям с аутизмом

Ученые Крымского федерального университета выиграли грант Российского научного фонда на изучение «зеркальной» системы мозга, что позволит получить новые данные об особенностях становления просоциального поведения и развития детей с аутизмом.

Об этом сообщила старший преподаватель кафедры физиологии человека и животных и биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Анна Михайлова.

Грант рассчитан на два года. Общая сумма финансирования составит три миллиона рублей.

Просоциальное поведение выражается в умении действовать на благо общества. Как отмечает специалист, изучение нейрофизиологических механизмов его становления позволит определить особенности развития детей с аутизмом и состояния, при которых они «застревают» на определенном этапе, поскольку одной из причин социальной дезадаптации детей с аутизмом являются нарушения просоциального поведения.

«Структурной единицей нашего мозга является нервная клетка – нейрон. Сеть таких клеток у человека ответственна за обучение посредством подражания, речевое и эмоциональное развитие, а также социализацию. Нарушения в ее функционировании могут быть одной из причин развития у детей аутизма. С научной точки зрения это позволит нам изучать «зеркальную» систему мозга при помощи метода электроэнцефалографии. На основе полученных результатов в дальнейшем будет возможна разработка нашими учеными более эффективных протоколов применения данного метода при проведении тренингов, направленных на психофизиологическую коррекцию у детей с аутизмом», – рассказала старший преподаватель кафедры физиологии человека и животных и биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Анна Михайлова.

По ее словам, в рамках проекта специалисты проведут психофизиологическое тестирование группы детей в возрасте от одного до семи лет, развивающихся типично и имеющих подтвержденную форму аутистического спектра.

«Мы сможем оценить степень развития «зеркальной» системы мозга по его электрической активности, что в свою очередь поможет определить, как развивается ребенок, и те состояния, при которых он «застрял» на определенном этапе и не может сделать следующий шаг», – добавила Анна Михайлова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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