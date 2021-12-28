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Происшествия

Крымчанин получил год колонии за пьяную езду

15:41 вторник, 28 декабря 2021

В сентябре этого года 35-летний местный житель, у которого за плечами уже было несколько судимостей и привлечение к административной ответственности за езду в пьяном виде, сел за руль мопеда подшофе и попался полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Нижнегорского районного суда.

При этом водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, от прохождения которого он отказался.

«Решением суда гражданин был приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права управлять транспортом на 4 года», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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