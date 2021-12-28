Какой сегодня праздник 28 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня, 28 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день кино

Фото pixabay.com

Международный день кино — праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и его любителей по всему миру.

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.

Чуть ранее, в том же 1895 году, французы Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф». 22 марта 1895 года братья устраивают в Париже первый в истории киносеанс. Они показывают — пока только узкому кругу друзей — коротенькую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер».

Но днем рождения кино считают именно 28 декабря 1895 года, когда в парижском кафе на бульваре Капуцинок Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги.

День святых Невинных Младенцев Вифлеемских

28 декабря Римско-католическая церковь отмечает День святых Невинных Младенцев Вифлеемских.

Христиане почитают святых младенцев как мучеников, полагая, что всякий, кто был убит из ненависти ко Христу, должен рассматриваться как мученик, даже если он не подозревал о смысле происходящего.

Ирод хотел устранить Иисуса как потенциального претендента на свой трон, однако, младенцу Иисусу удалось избежать смерти, так как святой Иосиф ушел с семьей в Египет.

Синоптические евангелия объясняют казнь Иисуса тем, что роль Иисуса как Христа (Мессии) подразумевала также и политические притязания на царство. Рассказ об избиении невинных младенцев относит возникновение этого ошибочного мнения ко времени Рождества Иисуса Христа.

Трифонов день

Православные люди в этот день отмечают память святого Трифона Печенгского, который жил на Кольском полуострове в 16 веке. Трифон, носивший в миру имя Митрофан, родился в семье священника в Новгородской земле. По преданию, однажды он услышал голос, который велел ему идти на север. После этого он отправился на Кольский полуостров, где поселился на реке Печенга и начал проповедовать Евангелие среди саамов.

Также сегодня, 28 декабря, отмечают такие праздники:

- Собор Крымских святых

- День памяти жертв депортации калмыцкого народа

- День продолжения банкета

- День поиска северного оленя

- День смеха (День болвана) в Испании

- День шоколадных конфет (National Chocolate Candy Day) в США

- День игры в карты (National Card Playing Day) в США

- День святого Гавриила в Эфиопии

- День памяти короля Таксина в Таиланде

- День Комитета национальной безопасности Таджикистана

- День «Позвони другу» (National Call a Friend Day) в США

- День загрузки (National Download Day) в США

Сегодня именины празднуют: Трифон, Павел, Степан, Иона, Нектарий, Елеферий, Вакх, Иванна, Анфия, Корив, Пард, Сусанна.

Что происходило 28 декабря в прошлые годы

1869 - В Огайо (США) Вильям Сэмплом запатентована первая жевательная резинка.

1895 - В индийском салоне «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок (Париж, Франция) состоялся публичный показ «Синематограф братьев Люмьер», что ознаменовало рождение кинематографа.

1895 - Немецкий физик В. Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.

1908 - Землетрясение на Сицилии унес жизни более 75 тысяч человек.

1920 - в Москве подписали союзный договор между УССР и РСФСР о взаимном признании суверенитета республик и установления военного и хозяйственного союзов.

1942 - в ходе Второй мировой войны японская авиация начала бомбардировку города Калькутта (Индия).

1943 - началась депортация калмыцкого народа. В ходе карательной операции «Улус» войска НКВД вывезли с территории ликвидированной калмыцкой АССР в Сибирь около 100 тысяч калмыков.

1968 - в ходе рейда на международный аэропорт Бейрута израильский спецназ уничтожил 14 пассажирских самолетов.

1973 - Публикация романа-исследования Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

1999 - Сапармурат Ниязов объявлен пожизненным президентом Туркмении.

2007 - Непал провозглашен Федеративной Демократической Республикой.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 декабря. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 27 декабря. Сегодня, 27 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Толпы людей ринулись в ТЦ Симферополя после отмены QR-кодов. Крымчане спешат воспользоваться временной отменой требования предъявлять коды в торговых центрах.

Какой сегодня праздник 26 декабря. Сегодня, 26 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Судаке устроят забег в новогодних костюмах. В рамках акции 26 декабря в Судаке пройдет костюмированный забег.