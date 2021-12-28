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Общество

Итоги года: крымчане покупали недорогие подержанные автомобили

12:33 вторник, 28 декабря 2021
Итоги года: крымчане покупали недорогие подержанные автомобили

фото © carnewsweek.ru

По данным сайта «Дром» 69% крымчан приобрели автомобили стоимостью менее 500 тысяч рублей.

Каждый пятый (22%) потратил от 500 тысяч до 1 млн рублей, а 7% водителей республики купили автомобили в ценовом сегменте от 1 до 2 млн рублей. Только 2% смогли позволить себе машину стоимостью свыше 2 млн рублей.

«Это не означает, что россияне стали жить лучше и могут себе позволить более дорогие авто. За 2021 год автомобили значительно подорожали. С начала года подержанные машины прибавили в цене 31%, а средняя стоимость б/у автомобиля в декабре 2021 достигла 700 тысяч рублей. При этом новые машины подорожали в среднем на 20-30%», — отметил аналитик Алексей Гришин.

Больше всего на машины ожидаемо тратили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Более 10% москвичей и 7% петербуржцев купили авто стоимостью свыше 2 млн рублей. Самые скромные траты на покупку железных коней — в Республике Алтай, Курганской и Омской областях. В этих регионах около 75% автолюбителей уложились в бюджет до 500 тысяч рублей.

Самые популярные марки автомобилей б/у — Лада Приора, на втором месте — Toyota Camry, а замыкает тройку Лада 2114 Самара. Также в топ-10 продаваемых подержанных авто вошли Лада 2107, Ford Focus, Лада 2110, Hyundai Solaris, Лада Гранта, Лада 4х4 2121 Нива, Лада Калина.

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