Феодосийский и Керченский порты передадут в федеральную собственность

Керченский и Феодосийский морские порты передадут в федеральную собственность, сохранив штат сотрудников.

Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что по поручению президента России власти Крыма совместно с федеральным Минтрансом уже проработали возможность увеличения грузопотока через Крымские морские порты.

«Будет по поручению президента представлен ряд льгот на продовольственные товары, которые вывозятся за границу через крымские порты. Данное поручение есть, оно в работе, минтранс Крыма и Минтранс России готовят сейчас обоснование. При этом передаем Керченский и Феодосийский морские порты в федеральную собственность для обеспечения такой загрузки при сохранении штатной численности коллектива», - заявил Аксенов.

Также Аксенов проинформировал, что территория «Морской дирекции», в ведении которой находилась Керченская паромная переправа, «рассматривается к эксплуатации крымско-сирийской судоходной компанией».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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