Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +8
море +11

Власть

Феодосийский и Керченский порты передадут в федеральную собственность

Керченский и Феодосийский морские порты передадут в федеральную собственность, сохранив штат сотрудников.

Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что по поручению президента России власти Крыма совместно с федеральным Минтрансом уже проработали возможность увеличения грузопотока через Крымские морские порты.

«Будет по поручению президента представлен ряд льгот на продовольственные товары, которые вывозятся за границу через крымские порты. Данное поручение есть, оно в работе, минтранс Крыма и Минтранс России готовят сейчас обоснование. При этом передаем Керченский и Феодосийский морские порты в федеральную собственность для обеспечения такой загрузки при сохранении штатной численности коллектива», - заявил Аксенов.

Также Аксенов проинформировал, что территория «Морской дирекции», в ведении которой находилась Керченская паромная переправа, «рассматривается к эксплуатации крымско-сирийской судоходной компанией».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рейд в Севастополе снова перекрыли: шквальный ветер, дождь и град. В Севастополе из-за штормовой погоды в очередной раз остановили движение катеров, курсирующих между южной и северной стороной города.

Судоходство в Керченском проливе возобновлено после урагана. Судоходство в Керченском проливе возобновлено после улучшения погодных условий.

200 судов ожидают прохода через Керченский пролив. Судоходство в Керченском проливе фактически остановлено из-за неблагоприятных погодных условий.

Минтранс Крыма мечтает о яхтенном и круизном туризме в регионе. Более трех тысяч стояночных мест для яхт появится в Крыму после реконструкции и строительства новых яхтенных марин.

Коронавирус в Крыму
В Симферополе отменили все новогодние мероприятия

В Симферополе отменили все новогодние мероприятия

В связи с поправками, которые на прошлой неделе Сергей Аксенов внес в указ «о режиме повышенной готовности», в Симферополе отменили все ранее запланированные новогодние мероприятия.

Власть
Аксенов пообещал не пользоваться «вражеским» Facebook

Аксенов пообещал не пользоваться «вражеским» Facebook

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сконцентрирует свою работу в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Власть
Экс-чиновник Коктебеля получил уголовное дело за взятку

Экс-чиновник Коктебеля получил уголовное дело за взятку

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела муниципального казенного учреждения «Коктебельская поселковая администрация администрации города Феодосия Республики Крым».

Коронавирус в Крыму
В Крыму каждый час умирает по одному человеку от коронавируса

В Крыму каждый час умирает по одному человеку от коронавируса

Смертность в Крыму остается аномально высокой.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации