Экс-чиновник Коктебеля получил уголовное дело за взятку

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела муниципального казенного учреждения «Коктебельская поселковая администрация администрации города Феодосия Республики Крым».

Как сообщила официальный представитель Главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, его обвиняют в совершении двух эпизодов мошенничества с использованием служебного положения.

«Установлено, что в сентябре 2018 года действующий на тот момент начальник отдела во время проверки деятельности торговых объектов поселка Коктебель заподозрил нарушения со стороны одного из предпринимателей. Он пригласил женщину к себе в кабинет для беседы, в ходе которой она, представляя, в том числе, интересы другого индивидуального предпринимателя, высказала намерения о получении в 2019 году двух торговых объектов. Начальник отдела решил воспользоваться ситуацией и пояснил, что готов за определенную сумму способствовать решению вопроса, хотя заведомо не собирался этого делать», – сообщила Постнова.

Женщина передавала чиновнику деньги частями. Но обещанное содействие мужчина так и не оказал. «Таким образом, действующий на тот момент начальник отдела МКУ «Коктебельская поселковая администрация администрации города Феодосии Республики Крым» похитил у введенной им в заблуждение (женщины) 115 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», – добавила Постнова.

Преступление бывшего должностного лица выявили сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю в ходе оперативной работы. Следователи проводят все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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