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Происшествия

Два человека погибли в столкновении иномарки и «КамАЗа» в Севастополе

В результате столкновения легковушки и грузовика в Севастополе погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

По информации ведомства, 33-летний владелец Subaru не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с «КамАЗом».

Авария прошла практически в центре города на улице Готской в 16:00.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки и его 43-летний пассажир погибли на месте. 50-летний водитель грузовика не пострадал», - рассказали правоохранители.

Полицейские и сотрудники экстренных служб выясняют причины и обстоятельства смертельного ДТП.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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