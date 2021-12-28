Происшествия
Два человека погибли в столкновении иномарки и «КамАЗа» в Севастополе
В результате столкновения легковушки и грузовика в Севастополе погибли два человека.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
По информации ведомства, 33-летний владелец Subaru не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с «КамАЗом».
Авария прошла практически в центре города на улице Готской в 16:00.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки и его 43-летний пассажир погибли на месте. 50-летний водитель грузовика не пострадал», - рассказали правоохранители.
Полицейские и сотрудники экстренных служб выясняют причины и обстоятельства смертельного ДТП.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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