Власть
Банки России планируют ввести программу обмена данными о клиентах
Центробанк разрабатывает концепцию передачи информации о клиентах с их согласия между участниками рынка через открытые программные интерфейсы.
Об этом сообщили «Известия».
Специалисты ЦБ рассказали о возможности развить конкуренцию на рынке, повысить финансовую доступность и стимулировать появление новых цифровых сервисов для граждан и компаний благодаря введению системы обмена данными между банками.
Эта идея появилась из-за возникновения высоких рисков монополизации данных потребителей. В таких условиях конкуренция не дает развиваться маленьким банкам, поэтому именно власти должны создать технологию обмена сведениями о клиентах и определить правила функционирования системы.
Игроки предлагают делиться информацией не только между банками, но и с ритейлом в обе стороны, так как это ускорит переход к цифровой экономике.
Федеральная антимонопольная служба внесла разработку механизма и условий передачи информации между банками в план мероприятий на 2022-2025 годы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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