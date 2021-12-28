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Власть

Банки России планируют ввести программу обмена данными о клиентах

07:06 вторник, 28 декабря 2021

Центробанк разрабатывает концепцию передачи информации о клиентах с их согласия между участниками рынка через открытые программные интерфейсы.

Об этом сообщили «Известия».

Специалисты ЦБ рассказали о возможности развить конкуренцию на рынке, повысить финансовую доступность и стимулировать появление новых цифровых сервисов для граждан и компаний благодаря введению системы обмена данными между банками.

Эта идея появилась из-за возникновения высоких рисков монополизации данных потребителей. В таких условиях конкуренция не дает развиваться маленьким банкам, поэтому именно власти должны создать технологию обмена сведениями о клиентах и определить правила функционирования системы.

Игроки предлагают делиться информацией не только между банками, но и с ритейлом в обе стороны, так как это ускорит переход к цифровой экономике.

Федеральная антимонопольная служба внесла разработку механизма и условий передачи информации между банками в план мероприятий на 2022-2025 годы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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