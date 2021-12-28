Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму временно отменили QR-коды в общественных местах и общепите ● В Крыму каждый час умирает по одному человеку от коронавируса ● В Севастополе отказались от QR-кодов ● Полностью прошли вакцинацию от коронавируса более 830 тысяч крымчан ● Аксенов хочет запустить слух о том, что в Крыму закончилась бесплатная вакцина
Аксенов посчитал коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму
фото © gazeta.ru
Коллективный иммунитет от новой коронавирусной инфекции в Крыму приблизился к 70%. Однако, смертность от коронавируса на полуострове бьет все рекорды.
Об этом на своей итоговой пресс-конференции сообщил глава республики Сергей Аксенов, отвечая на вопрос Крыминформа.
«Работаем, муниципалитеты тоже такую работу ведут – у кого-то лучше получается, у кого-то хуже, но в общем мы под 70% коллективного иммунитета достигли. На мой взгляд, движение есть, хотя уровень вакцинации уже падает», – сообщил Аксенов.
Уровень коллективного иммунитета рассчитывается по специальной формуле, рассчитанной на федеральном уровне. Она учитывает не только тех, кто привился и переболел, но и тех, кто не обращался за медпомощью и болел без симптомов. Рекордсменом в стране среди других регионов по уровню коллективного иммунитета является Севастополь – в конце прошлой недели сообщалось, что он превысил 90%.
В Крыму, по последним данным, полную вакцинацию от коронавируса прошли 830 тысяч человек. Уровень заболеваемости в республике снижается, с 20 по 26 декабря коронавирусом заразились 918 человек, выздоровели 1 211 пациентов, скончались 169 человек. Всего с начала пандемии выявлено 126 436 положительных на COVID-19 пациентов. Выписаны после выздоровления 117 560 человек, умерли 4 252 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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В Крыму каждый час умирает по одному человеку от коронавируса. Смертность в Крыму остается аномально высокой.
В Севастополе отказались от QR-кодов. На оперативном штабе в правительстве Севастополя приняли решение снять действующие ограничительные меры и, в частности, отказаться от предъявления медицинских документов (или QR-кодов) о вакцинации при посещении театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг.
Полностью прошли вакцинацию от коронавируса более 830 тысяч крымчан. Полностью вакцинированы в Крыму от новой коронавирусной инфекции более 830 тыс человек.
Аксенов хочет запустить слух о том, что в Крыму закончилась бесплатная вакцина. В Крыму не хватает 30% до плановой цифры по количеству вакцинированных от коронавируса.
Аксенов посчитал коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму
Коллективный иммунитет от новой коронавирусной инфекции в Крыму приблизился к 70%. Однако, смертность от коронавируса на полуострове бьет все рекорды.
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