Аксенов пообещал не пользоваться «вражеским» Facebook

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сконцентрирует свою работу в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Своей активности в Facebook он намерен уделять меньше внимания, заявил он сегодня на ежегодной пресс-конференции.

«Facebook – это вражеская структура. Закрыть (аккаунт в Facebook) – наверное, нет. Аккаунт останется, но мы приняли решение, что перегруппируем работу в первую очередь на «ВКонтакте» и «Одноклассники». Понимаем, что администрация Facebook, если не напрямую враждебна, то точно не дружеская. Мало того, вы все понимаете, что социальные сети, это инструмент политического влияния, кто бы что ни говорил», – сказал Аксенов.

Кроме того, по его словам, большинство социальных сетей умышленно поощряет распространение негативного контента. Несмотря на это, соцсети следует использовать в работе, уверен глава республики.

«Все сети нужно использовать, даже вражеские. На всех площадках надо работать, но концентрировать полностью эту работу надо там, где к этому есть большая расположенность со стороны администрации сетей», – подчеркнул глава Крыма.

Аксенов имеет официальные страницы во всех популярных социальных сетях. В Facebook на него подписаны более 91,2 тысяч человек, в Twitter – 86,5 тысячи, в соцсети «ВКонтакте» – около 43 тысячи читателей, в Instagram – 233 тыс подписчиков. Позднее всего у Аксенова появилась страничка в «Одноклассниках», там на него подписано более 10 тыс человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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