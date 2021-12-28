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Власть

Аксенов назначил и.о. министра сельского хозяйства Крыма

14:06 вторник, 28 декабря 2021

Обязанности министра сельского хозяйства Крыма временно будет исполнять первый замминистра Алиме Зарединова.

Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на портале правительства республики.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра сельского хозяйства Республики Крым на Зарединову Алиме Назимовну, первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Крым», – сказано в документе.

Пост министра сельского хозяйства республики порядка трех лет занимал Андрей Рюмшин, с конца октября 2019 года являясь еще и вице-премьером республиканского правительства. Госсовет Крыма согласовал отставку Рюмшина с должности вице-премьера – министра сельского хозяйства республики в конце ноября, а 1 декабря был опубликован  указ главы Крыма о его увольнении.

Ранее Аксенов заявил, что обязанности отправленного в отставку вице-премьера Андрея Рюмшина могут перераспределить между другими заместителями председателя правительства Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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