За год в Крыму выбросились на берег 603 дельфина

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За 2021 год у берегов Крыма зафиксировали 603 выброса китообразных. Всего же с 2017 года ученые насчитали 2450 выбросов.

Об этом сообщили в центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море».

По данным исследований, за 2021 год погибли 266 азовок, 128 белобочек, 121 афалина и 88 дельфинов неуточненного вида.

«49% случаев этого года, как обычно, пришлись на пиковый рыбопромысловый сезон — март, апрель и май. Апрель стал рекордным — за месяц были учтены 135 выбросов, большинство из которых были представлены дельфинами с физическими свидетельствами прилова в жаберные сети. Основная статистика по районам Крыма осталась неизменной: лидирует Севастопольский район (28%), на втором месте — Сакский район и Евпатория (20%), однако также впервые вперед вырвался Ленинский район (13%)», — рассказывают эксперты.

Выбросы живых китообразных происходили реже — 11 случаев против 18 в 2020 году и 24 в 2019 году.

«В этот раз абсолютно все пациенты, до которых мы доехали, ответили положительно на проводимую коррекцию (что было подтверждено анализами), а значит, мы однозначно находимся на верном пути. Также этим летом нам впервые удалось стабилизировать состояние крайне сложного неонатального пациента (азовки), и мы продолжим развивать этот опыт, чтобы возвращать их к жизни», — подытожили в центре реабилитации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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