Происшествия
Врезался в фуру и загорелся: ДТП на «Тавриде» под Симферополем
В Белогорском районе легковой автомобиль Hyundai загорелся после удара о стоящий грузовик.
Об этом рассказали в отделе пропаганды республиканского управления ГИБДД. Авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла накануне вечером.
«Водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям, и совершил наезд на стоящий с поломкой грузовой автомобиль DAF. В результате происшествия легковой автомобиль загорелся», - рассказали в Госавтоинспекции.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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