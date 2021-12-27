Врезался в фуру и загорелся: ДТП на «Тавриде» под Симферополем

В Белогорском районе легковой автомобиль Hyundai загорелся после удара о стоящий грузовик.

Об этом рассказали в отделе пропаганды республиканского управления ГИБДД. Авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла накануне вечером.

«Водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям, и совершил наезд на стоящий с поломкой грузовой автомобиль DAF. В результате происшествия легковой автомобиль загорелся», - рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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