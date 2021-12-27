Власти Крыма уверяют, что уменьшили площадь несанкционированных свалок

«В целом так называемая мусорная реформа двигается, несмотря на сложности. Одна из ключевых задач — создание соответствующих операторов.

Они созданы почти во всех регионах, начали работать. Нужно было обеспечить раздельную концентрацию мусора — и тут мы даже с опережением идем. То же самое касается и объектов переработки, новых полигонов. По всем направлениям идет работа, она движется темпом выше запланированного. И это неплохой показатель», — отметил президент Владимир Путин сегодня во время итоговой пресс-конференции.

В Крыму продолжается реализация мероприятий по рекультивации 2 отработанных полигонов твердых коммунальных отходов в городах Судак и Белогорск в рамках регионального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология». Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии республики.«Реализация этих мероприятий позволит к 2024 году улучшить качество жизни.

Рассматривается возможность включения отработанного полигона ТКО в городе Феодосия в региональный проект «Чистая страна», а также прорабатывается вопрос по включению 10 отработанных полигонов ТКО в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде», отметили в министерстве.

По данным Минэкологии Крыма, в 2021 году была уменьшена площадь свалок на полуострове.

«За границами населенных пунктов площадь свалок уменьшилась на 29 809,3 кв. м, в границах населенных пунктов — на 21 248,66 кв. м. Таким образом, в 2021 году впервые темпы работы по ликвидации свалок превысили темпы по выявлению несанкционированных мест складирования отходов», — добавили в пресс-службе министерства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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