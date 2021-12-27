В центре Симферополя автохам проехал в пешеходную зону, сломав ограждение

В Симферополе в центре города на пересечении Пушкина и Горького целеустремленного водителя не остановили даже ограничительные столбики.

Очевидцы зафиксировали автохама на видео.

Владелец внедорожника вышел из автомобиля открутил один из столбиков и проехал на пешеходную зону. Очевидцы зафиксировали автохама на видео.

Мужчина хотел скрыть следы «преступления» после того, как пересек ограничительную зону. Он попытался вернуть столбик на место, но тот никак не поддавался. В результате водитель оставил все как есть, сел в свой внедорожник и уехал.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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