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Власть

В Симферопольском районе не хватает 171 учителя

13:13 понедельник, 27 декабря 2021
Симферополь

На сегодняшний день в Симферопольском районе существует 171 вакансия педагогов.

Об этом на совещании о проблемных вопросах района сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

«В Республике и в том числе в Симферопольском районе реализуется программа «Земский учитель». В 2021 году 8 учителей прибыло в Симферопольский район, на 2022 год у нас потребность (в рамках программы, ред.) — 17 учителей. Как правило, из других республик в Симферопольский район учителя едут охотно», — сказала Лаврик.

Также, по ее словам, нехватка кадров частично компенсируется целевыми направлениями обучения в вузах.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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