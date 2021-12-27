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Коронавирус в Крыму

В Севастополе отказались от QR-кодов

16:05 понедельник, 27 декабря 2021
Севастополь
В Севастополе отказались от QR-кодов

фото © tourdom.ru

На оперативном штабе в правительстве Севастополя приняли решение снять действующие ограничительные меры и, в частности, отказаться от предъявления медицинских документов (или QR-кодов) о вакцинации при посещении театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг.

Вопрос об отмене QR-кодов вынес на рассмотрение губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что благодаря успешной проведенной прививочной компании, в регионе ситуация серьезно изменилась в лучшую сторону, что позволяет ослабить антиковидные меры.

«Очевидно, что мы достигли высоких показателей иммунизации, после чего пошло снижение заболеваемости», - сказал он.

В то же время он акцентировал внимание на том, что масочный режим сохраняется во всех перечисленных местах и в транспорте.

Дополнительные ограничения будут сняты в Севастополе с 28 декабря.

Соответствующий указ будет опубликован в ближайшее время.

Режим повышенной готовности, принятый ранее и предполагающий возможность введения ограничительных мероприятий продолжает свое действие до 31 января.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус в Крыму
В Севастополе отказались от QR-кодов

В Севастополе отказались от QR-кодов

На оперативном штабе в правительстве Севастополя приняли решение снять действующие ограничительные меры и, в частности, отказаться от предъявления медицинских документов (или QR-кодов) о вакцинации при посещении театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг.

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