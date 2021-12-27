Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Полностью прошли вакцинацию от коронавируса более 830 тысяч крымчан ● Аксенов хочет запустить слух о том, что в Крыму закончилась бесплатная вакцина ● Дорога в пропасть: смертность от коронавируса в Крыму продолжает бить рекорды ● Роспотребнадзор разъяснил правила въезда в Крым ● Сводка за сутки в Крыму: смертность от ковида выросла до 20 процентов
В Севастополе отказались от QR-кодов
фото © tourdom.ru
На оперативном штабе в правительстве Севастополя приняли решение снять действующие ограничительные меры и, в частности, отказаться от предъявления медицинских документов (или QR-кодов) о вакцинации при посещении театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг.
Вопрос об отмене QR-кодов вынес на рассмотрение губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что благодаря успешной проведенной прививочной компании, в регионе ситуация серьезно изменилась в лучшую сторону, что позволяет ослабить антиковидные меры.
«Очевидно, что мы достигли высоких показателей иммунизации, после чего пошло снижение заболеваемости», - сказал он.
В то же время он акцентировал внимание на том, что масочный режим сохраняется во всех перечисленных местах и в транспорте.
Дополнительные ограничения будут сняты в Севастополе с 28 декабря.
Соответствующий указ будет опубликован в ближайшее время.
Режим повышенной готовности, принятый ранее и предполагающий возможность введения ограничительных мероприятий продолжает свое действие до 31 января.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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