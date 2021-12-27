Происшествия
В Севастополе автохам насобирал 359 штрафов на 600 тысяч рублей и попался
фото © Новости Крыма
В Севастополе судебные приставы изъяли автомобиль у водителя, насобиравшего 359 неоплаченных штрафов за всевозможные нарушения правил дорожного движения.
Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Севастополю.
Взамен превратившийся в пешехода нарушитель получил квитанцию на 600 тысяч рублей и право погасить задолженность в ограниченные сроки. Как пояснили приставы, пойти на крайние меры пришлось в силу крайней необщительности нарушителя.
Непримиримый с правилами дорожного движения водитель был должным образом уведомлен о наличии солидной «штрафной» задолженности – но на эту информацию не отреагировал. Его совесть не проснулась и после запрета регистрационных действий в отношении машины, а также после воспрещения покидать пределы стран.
Авто получилось выявить в транспортном потоке при помощи программного комплекса «Дорожный пристав», который сканирует номера машин и сверяет их с базой данных исполнительных производств.
Изначальная общая сумма 359 штрафов составляла порядка 250 000 рублей. Однако, в случае их неоплаты, с каждого из штрафов взымается исполнительный сбор в 7%, но не менее 1000 рублей. В результате сумма долга выросла до 600 тысяч рублей.
Напомним, что «Дорожный пристав» активно применяется на дорогах города-героя.
Недавно здесь удалось поймать автоледи 1987 года рождения, накопившую 423 штрафа за нарушение ПДД.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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