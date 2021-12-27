Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму обещают построить водовод за 130 миллионов рублей ● Сколько воды накопили водохранилища Крым за неделю ● В понедельник в Симферополе часть улиц будет без воды ● Три дня подряд в Симферополе будут перебои с водой ● Феодосия получит воду из новых водозаборов в следующем году
В Крыму Загорское водохранилище заполнено на 90 процентов
фото © Новости Крыма
Прошедшие в Крыму дожди увеличили запасы воды в водохранилищах.
Например, в Загорском уровень наполняемости составляет почти 90%, поэтому спасателям даже приходится делать сбросы воды. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
«Сейчас у нас наибольшее внимание к Загорскому водохранилищу, в котором наполняемость приближается к 90%. Ежедневно происходят сбросы воды. В прошлом году наполняемость водохранилищ была критической, опускалась до 20-30%. Сейчас на некоторых водохранилищах ситуация уже улучшается», — сказал он.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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