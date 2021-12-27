В Крыму Загорское водохранилище заполнено на 90 процентов

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Прошедшие в Крыму дожди увеличили запасы воды в водохранилищах.

Например, в Загорском уровень наполняемости составляет почти 90%, поэтому спасателям даже приходится делать сбросы воды. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.

«Сейчас у нас наибольшее внимание к Загорскому водохранилищу, в котором наполняемость приближается к 90%. Ежедневно происходят сбросы воды. В прошлом году наполняемость водохранилищ была критической, опускалась до 20-30%. Сейчас на некоторых водохранилищах ситуация уже улучшается», — сказал он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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