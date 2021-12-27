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Власть

Стало известно, как будет работать МРЭО в праздничные дни в Крыму

17:05 понедельник, 27 декабря 2021

Госавтоинспекция Крыма в период новогодних праздников начнет прием граждан с 4 января.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, проведению квалификационных экзаменов отделением МРЭО будет производиться: 4, 5, 6 января с 09.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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