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Происшествия

Спасатели напомнили крымчанам о правилах безопасного отдыха во время праздников

09:17 понедельник, 27 декабря 2021

Спасатели напомнили крымчанам о правилах безопасного отдыха в период новогодних праздников.

В частности, в Спасатели просят быть осторожными во время прогулок в горах или лесу.

«Если вы едете на машине, то при подъеме на снежные вершины важно правильно оценивать возможности своего автомобиля и исключить передвижение не на зимней резине. Если пешком, то не идите в одиночку и обязательно заранее зарегистрируйте свою группу в МЧС, карта или GPS-навигатор тоже должны стать вашими неизменными спутниками в горах», – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что во время подобных путешествий важен выбор одежды, а также необходимо позаботиться о запасе воды, аптечке и телефоне.

Кроме того, спасатели просят жителей полуострова в период непогоды избегать пирсов, набережных и берегоукрепительных сооружений.управлении МЧС Крыма напомнили, что детей следует оградить от применения пиротехники, а при запуске салютов следовать инструкциям и соблюдать меры безопасности. Также спасатели напомнили, что электрогирлянды могут быть опасными.

«В период праздников часто отмечается увеличение количества пожаров в частных домах и квартирах по причине нарушения правил безопасности при использовании электрических гирлянд, использование гирлянд с поврежденными проводами или самодельных. Также пожары происходят из-за свечей. Все это в совокупности приводит к непоправимым последствиям, от которых страдают не только владельцы домов, но и их соседи», – напомнил замначальник управления МЧС Андрей Павлюченко.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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