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Происшествия

Смертельное ДТП произошло утром в Севастополе

08:35 понедельник, 27 декабря 2021
Севастополь

Спасателям пришлось разрезать искореженный автомобиль, чтобы достать тело погибшего.

Около 06:00 утра 27 декабря в Севастополе на улице Героев Севастополя в районе площади Ревякина рядом с остановкой общественного транспорта по направлению из центра, произошла авария, унесшая человеческую жизнь.

На месте происшествия работали две пожарные машины МЧС, три наряда ДПС, скорая помощь и другие экстренные службы.

Службам спасения, вероятно, пришлось разрезать автомобиль, чтобы деблокировать человека внутри. Как оказалось, человек не выжил. Эту информацию ForPost подтвердили в МЧС.

По предварительные и пока не подтвержденным данным, водитель мог не рассчитать скорость, потерять управление машиной и врезаться в дерево в районе остановки общественного транспорта.

Отметим, что из-за ДТП и большого скопления машин экстренных служб, в районе автовокзала движение транспорта сильно затруднено.

В тексте использованы материалы: Форпост

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