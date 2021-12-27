Происшествия
Смертельное ДТП произошло утром в Севастополе
Спасателям пришлось разрезать искореженный автомобиль, чтобы достать тело погибшего.
Около 06:00 утра 27 декабря в Севастополе на улице Героев Севастополя в районе площади Ревякина рядом с остановкой общественного транспорта по направлению из центра, произошла авария, унесшая человеческую жизнь.
На месте происшествия работали две пожарные машины МЧС, три наряда ДПС, скорая помощь и другие экстренные службы.
Службам спасения, вероятно, пришлось разрезать автомобиль, чтобы деблокировать человека внутри. Как оказалось, человек не выжил. Эту информацию ForPost подтвердили в МЧС.
По предварительные и пока не подтвержденным данным, водитель мог не рассчитать скорость, потерять управление машиной и врезаться в дерево в районе остановки общественного транспорта.
Отметим, что из-за ДТП и большого скопления машин экстренных служб, в районе автовокзала движение транспорта сильно затруднено.
В тексте использованы материалы: Форпост
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