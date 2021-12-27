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Происшествия

Пьяный водитель устроил ДТП с переворотом в Севастополе

13:53 понедельник, 27 декабря 2021
Севастополь

На трассе Севастополь – Инкерман произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого был нетрезвый водитель без прав управления машиной.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

«Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части справа», – говорится в сообщении ведомства.

На видео, опубликованном в тематических группах в социальных сетях видно, что автомобиль в месте сужения дороги резко перестраивается и уходит за пределы проезжей части.

Избежав столкновения с другими участниками движения, идущими в потоке, машина, совершив маневр, на скорости пересекла полосу, сбила несколько пластиковых дорожных ограждений на обочине, перевернулась в воздухе и упала на бок за пределами дороги. Авария произошла 26 декабря около четырех часов дня.

Как выяснили прибывшие на место ЧП полицейские, водитель был нетрезв и права управлять автомобилем не имел. Он не пострадал. Пока машину грузили на эвакуатор, чтобы отвезти на штрафплощадку, на место ДТП приехала собственница авто, которая заявила, что транспортное средство у нее угнали.

Теперь подробности инцидента выясняют следователи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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