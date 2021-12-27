Прогноз погоды в Крыму на понедельник 27 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 27 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (МЕСТАМИ 15-20 М/С), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (гололед), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (МЕСТАМИ 15-20 М/С), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (МЕСТАМИ 15-20 М/С), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (гололед), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 3 до 7 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 9 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 6 до 10 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 92 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 98 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 4, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 95 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 6 градусов. Ветер восточный 23 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 4 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 2, ночью от -1 до 2 градусов. Ветер восточный 24 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 4, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 96 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 5, в Сочи - 12, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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