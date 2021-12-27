Полностью прошли вакцинацию от коронавируса более 830 тысяч крымчан

Полностью вакцинированы в Крыму от новой коронавирусной инфекции более 830 тыс человек.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

«Вакцинировано первым компонентом 905 299 человек, полностью – 830 231 человек. Ревакцинировано 147 731 человек», – сообщили в минздраве.

За минувшую неделю, с 20 по 26 декабря заболели коронавирусом 918 человек, выздоровели 1 211 пациентов, скончались 169 человек. Всего с начала пандемии выявлено 126 436 положительных на COVID-19 пациентов. Выписаны после выздоровления 117 560 человек, умерли 4 252 человека.

Неделей ранее с 13 по 19 декабря в Крыму заболели 1 375 человек. Выписаны после выздоровления 2 149 человек, умерли 166 человек.

20 ноября в Крыму был зафиксирован суточный максимум – 886 случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Оба компонента вакцины против COVID-19 в Крыму получили 822 тысячи человек. Остаток вакцины против COVID-19 в Крыму составляет почти 275 тысяч комплектов всех четырех видов отечественных препаратов, при этом оба компонента прививки получили 822 тысячи человек.