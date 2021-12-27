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Происшествия

Полиция отобрала ружье у пьяного водителя в Севастополе

07:53 понедельник, 27 декабря 2021
Севастополь

В поселке Орлиное под Севастополем к сотрудникам ДПС приехал автомобиль «ГАЗель», водитель которого мало того, что был пьян, так еще и имел при себе охотничье ружье.

44-летний водитель смело предъявил полицейским документы на хранение оружия, а также не отказался пройти освидетельствование, показавшее значительную степень опьянения.

От управления грузовиком мужчину отстранили, оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав управления транспортными средствами – до двух лет. За ношение в пьяном виде огнестрельного оружия в отношении гражданина был составлен другой административный материал. Впрочем, по нему штраф составляет всего от двух до пяти тысяч рублей – хотя ружья и патронов гражданин лишится в любом случае.

Год назад полиция Севастополя выясняла причины, побудившие гражданина выйти с пулеметом на Адмиральский пляж и стрелять очередями в сторону моря. Как сообщил сотрудникам правопорядка тяжеловооруженный пляжник, пулемет Калашникова был охолощен, а стреляли из него с целью проверки работоспособности. Примерно в те же дни к отделению полиции на Пушкина, 10 пришел человек с пистолетом, патронами и двумя гранатами.

В тексте использованы материалы: Форпост

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