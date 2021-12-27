На мысе Фиолент в Крыму произошел оползень

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Грунт обвалился на популярном пляже Севастополя из-за прошедших в регионе обильных осадков.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города в понедельник. Обрушение произошло на популярном у местных жителей и туристов Царском пляже, который расположен на мысе Фиолент.

Специалисты Севприроднадзора зафиксировали на склоне глубокие трещины и несколько нависающих глыб.

«Как и прогнозировалось, после обильных осадков и резкого перепада температур активизировались оползневые процессы. Угроза повторных обвалов сохраняется. Территория посещаемая, но давно относится к оползнеопасной», - цитирует пресс-служба правительства слова директора Севприроднадзора Юлии Гавриловой.

Глава ведомства предупредила, что сейчас опасно находиться на склонах и под ними и призвала севастопольцев и гостей города воздержаться от посещения таких мест.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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