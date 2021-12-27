Происшествия
На мысе Фиолент в Крыму произошел оползень
фото © Александра Лемаева
Грунт обвалился на популярном пляже Севастополя из-за прошедших в регионе обильных осадков.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города в понедельник. Обрушение произошло на популярном у местных жителей и туристов Царском пляже, который расположен на мысе Фиолент.
Специалисты Севприроднадзора зафиксировали на склоне глубокие трещины и несколько нависающих глыб.
«Как и прогнозировалось, после обильных осадков и резкого перепада температур активизировались оползневые процессы. Угроза повторных обвалов сохраняется. Территория посещаемая, но давно относится к оползнеопасной», - цитирует пресс-служба правительства слова директора Севприроднадзора Юлии Гавриловой.
Глава ведомства предупредила, что сейчас опасно находиться на склонах и под ними и призвала севастопольцев и гостей города воздержаться от посещения таких мест.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пожары, наводнения и аварии: пугающие итоги года в Крыму от МЧС. Более 2700 пожаров произошло в Крыму с начала года, на которых было спасено свыше 100 человек.
В Севастополе мужчина избил до смерти щенка за порванную одежду. В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении приезжего мужчины, избившего до смерти девятимесячного щенка.
В Крыму активизировались новогодние вандалы. Новогодние красавицы уже стоят почти в каждом городе и поселке Крыма. При этом некоторые главные елки сразу становятся объектами нездорового внимания отдельных горожан.
В Севастополе обвалилась крыша рынка. В Севастополе обвалилась крыша рынка по ул. Героев Сталинграда.
Аксенов будет судиться с Зеленским из-за квартиры в Ялте фото
Президент Украины Владимир Зеленский, владеющий элитной квартирой в Ливадии, перестал платить за коммунальные услуги.
Дорога в пропасть: смертность от коронавируса в Крыму продолжает бить рекорды
Эксперты не могут объяснить почему на полуострове самая высокая в мире смертность от коронавируса.
На мысе Фиолент в Крыму произошел оползень фото
Грунт обвалился на популярном пляже Севастополя из-за прошедших в регионе обильных осадков.
На Крым обрушатся аномальные осадки: прогноз на неделю
Аномальное количество осадков выпадет в Крыму в конце декабря, больше всего дождями зальет Южный берег, Севастополь и Евпаторию.
19 часов назад
Роспотребнадзор разъяснил правила въезда в Крым
15 часов назад
В Крыму активизировались новогодние вандалы
Новогодние красавицы уже стоят почти в каждом городе и поселке Крыма. При этом некоторые главные елки сразу становятся объектами нездорового внимания отдельных горожан.