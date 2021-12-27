На дорогах Крыма установили десятки передвижных камер фиксации нарушений ПДД

Стали известны места дислокации камер фиксации нарушений правил дорожного движения в Крыму на этой неделе.

Комплексы размещаются ежедневно с 7:30 до 20:30:

Симферопольский район:

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 627 км. + 850 направление в сторону г. Джанкой;

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 682 км. + 300 направление в сторону г. Симферополя;

а/д Граница с Украиной — Симферополь — Алушта – Ялта, 673 км. + 300м;

а/д Граница с Украиной — Симферополь — Алушта – Ялта, 646 км. + 100м;

а/д Граница с Украиной — Симферополь — Алушта – Ялта, 649 км. + 200м;

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 668 км + 400 м (с. Пионерское);

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 675 км + 827 м (с. Заречное);

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 684 км + 850 м;

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 685 км + 300 м;

а/д Красноперекопск – Симферополь, 91 км;

а/д Красноперекопск – Симферополь, 95 км. + 100 м;

а/д Красноперекопск – Симферополь, 85 км;

а/д Саки – Орловка – Равнополье до а/д Симферополь — Николаевка, с 4 км+ 500 м. (Равнополье);

а/д Саки – Орловка, 13 км. + 050 м;

а/д Саки – Орловка, 25 км. + 600 м;

а/д Саки – Орловка, 26 км;

а/д Симферополь – Николаевка 16 км. + 100 м;

а/д Симферополь – Николаевка 36 км. + 700 м.

а/д Дубки – Левадки 6 км. + 100 м;

а/д Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 6 км (возле с. Фонтаны);

а/д Симферополь – Николаевка 23 км. + 060 м.

а/д Симферополь – Николаевка 28 км.

Ана-Юрт, ул. Чатырдагская, д. 1

а/д Мазанка – Опушки, 2 км;

г. Бахчисарай и Бахчисарайский район:

а/д Песчаное-Почтовое, 10 км. + 500 м. (c. Отрадное);

а/д Песчаное-Почтовое, с 14 км. по 15 км;

а/д Саки – Орловка, 37 км. + 650 м. (с. Вилино);

а/д Танковое – Оборонное, 8 км. + 600м; г. Алушта:

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 695 км. + 450 м;

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 691 км;

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 693 км + 350 м;

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 693 км + 400 м;

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 705 км. + 110 м;

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 705 км. + 900 м;

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 706 км. + 200 м;

Сакский район:

а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 10 км. по 11 км;

а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 21 км. по 22 км;

а/д Евпатория – Мирный (с. Молочное) 3 км;

а/д Саки – Орловка, 7 км. + 000 м;

а/д Черноморское – Евпатория, 49 км. + 500 м. (с. Веселовка);

а/д Черноморское – Евпатория, 62 км. + 300 м. (с. Колоски);

а/д Черноморское – Евпатория, с 66 км. + 500 м. по 67 км. (с. Пригородное);

а/д Евпатория – Молочное (с. Уютное), 3 км. +900м;

а/д Симферополь – Евпатория, 41 км. + 350м; (с. Орехово) АЗС «АТАН»

г. Евпатория:

а/д Симферополь – Евпатория, 58 км. + 700м. (г. Евпатория);

а/д Симферополь – Евпатория, 57 км. + 500м;

ул. Чапаева, д. 18;

пр-к Ленина, д. 25В;

ул. Демышева, д. 83; г. Ялта:

а/д Гончарное – Ялта, 52 км. + 900м. (пос. Ливадия);

а/д Ялта – Севастополь, 3 км. + 100м. (г. Ялта);

а/д Ялта – Севастополь, 8 км. + 500м;

ул. Севастопольская, д. 11;

Нижнегорский район:

а/д Нижнегорский – Белогорск, 6 км. + 800 м;

а/д Желябовка – Советский (с. Желябовка), 0 км. + 500м;

а/д Нижнегорский – Белогорск (пгт. Нижнегорский), 4 км. + 210м; Белогорский район:

а/д Нижнегорский – Белогорск, с 42 км. по 43 км. (с. Вишенное);

а/д Нижнегорский – Белогорск, 48км. + 50 м. (Белая скала);

а/д Белогорск – Феодосия, 13 км. +300 м;

а/д » Таврида – Анновка » (35 ОП М3 35Н-11) с. Литвиненково с 1 км. + 200 м. по 4 км. + 300 м. г. Судак

а/д Белогорск – Феодосия, 38 км + 900 м;

а/д Грушевка – Судак, 3 км. + 800 м;

а/д Грушевка – Судак, 9 км. + 400 м;

а/д Алушта – Судак – Феодосия, 76 км. + 500 м;

а/д Алушта – Судак – Феодосия, 61 км. + 800 м, с. Морское; г. Керчь

ул. Горького, д. 2Ж;

Красногвардейский район:

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 595 км. + 350м;

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 589 км. + 850м. направление в сторону г. Симферополь;

а/д Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта, 600 км. + 850м;а/д 35 ОП МЗ 35Н-256 Котельниково – Краснознаменка, с. Краснознаменка;

Кировский район:

а/д Советский – Старый Крым, 40 км. + 100 м;а/д «Таврида – Первомайское» 1 км;

а/д Белогорск – Феодосия, 55 км; Ленинский район:

а/д Ленино – Мысовое, 3 км. + 000 м;

а/д Ленино – Мысовое, 11 км. + 650 м;

а/д Ленино-Мысовое, 20 км + 600 м;

а/д Керчь – Чистополье – Новоотрадное, 2 км. + 300 м, с. Октябрьское;

а/д Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь, 413 км. + 100м; г. Симферополь

а/д Восточный обход г. Симферополя, 2 км. + 800м;

ул. Севастопольская, д. 72/4;

ул. Севастопольская, д. 116;

ул. Севастопольская, д. 176;

ул. Севастопольская, д. 250;

ул. Коцюбинского, д. 31;

ул. Киевская, д. 69;

ул. Киевская, д. 78;

пр-т Кирова, д. 22;

пр-к Победы, д. 388;

г. Феодосия

а/д Белогорск – Феодосия, 58 км. + 950 м;

а/д Алушта – Судак – Феодосия, 120 км. + 150 м, с. Насыпное;

а/д Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь, 334 км. + 300 м;

а/д Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь, 321 км, с. Степное;

а/д Симферополь – Феодосия, 100 км. + 400м;

г. Джанкой

ул. Толстого, д. 13;

Первомайский район:

а/д Красноперекопск — Симферополь, 52 км. + 000 м (направление в г. Симферополь);

а/д Северное – Войково, 23 км. + 150 м. (направление в с. Войково);

а/д Северное – Войково, 15 км. + 000 м. (направление в с. Северное);

а/д Северное – Войково, 11 км. + 400 м. (направление в с. Войково);

а/д Северное – Войково, 5 км. + 000 м. (направление в с. Северное);

Черноморский район:

а/д Черноморское – Евпатория 6 км. + 500м.;

а/д Черноморское – Евпатория 31 км. + 500м.;

а/д Черноморское – Евпатория 35 км. + 500м;

а/д Черноморское – Оленевка, 2 км. + 100м;

а/д Черноморское – Оленевка, 14 км. + 500м;

а/д Черноморское – Воинка 13км;

а/д Черноморское – Воинка 17км; Советский район:

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь, 148 км. + 650м;

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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