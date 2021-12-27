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Спорт

Крымский футбольный союз сменил руководителя

18:34 понедельник, 27 декабря 2021

Члены Крымского футбольного союза (КФС) на внеочередном собрании сменили президента организации.

Им стал Сергей Бородкин, сообщила пресс-служба КФС.

«На внеочередном общем собрании членов НКО «Крымский футбольный союз» (со специальным статусом) президентом Крымского футбольного союза избран Бородкин Сергей Александрович. Решение принято единогласно», – отметили в пресс-службе.

В КФС уточнили, что полномочия президента начинают действовать после его выборов общим собранием членов и заканчиваются истечением срока его избрания.

Предыдущий президент КФС Юрий Ветоха, который возглавлял организацию с момента ее создания, перейдет на работу в Государственный совет республики. «Госсовет, комитет по законодательству. Буду сконцентрирован именно на спорте. Вы знаете, что очень большие изменения со следующего года ожидаются в спортивной законодательной части. Тренера будут преподавателями. Буду сконцентрирован на том, чтобы как можно более безболезненно для всех школ это прошло. Необходимо адаптировать новое спортивное законодательство к работе спортивных школ в Крыму», – рассказал Ветоха в комментарии Крыминформу.

Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года. Создание футбольного союза проходило при поддержке УЕФА. Организация в декабре 2014 года запретила крымским командам участвовать в российском чемпионате и оставила за собой исключительное право развивать крымский футбол. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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