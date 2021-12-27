Общество
Крымчане потратят годовую премию на погашение долгов и кредитов
фото © 1prime.ru
Четверть жителей Крыма рассчитывают направить годовую премию на погашение долгов и выплату кредитов, также часть крымчан планируют копить деньги.
Такие данные опроса приводит сервис Superjob.
«Почти каждый четвертый житель Крыма (22%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. Еще 11% хотят инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить ее к своим накоплениям», - говорится в исследовании.
А вот на отпуск и путешествия в этом году планируют потратиться только 5% опрошенных. На нужды семьи деньги пустят 13% респондентов, на подарки - 10%, на ремонт, благоустройство и прочие бытовые потребности - 6% крымчан.
Кроме того, 8% опрошенных потратят премию на покупку продуктов, детских вещей, оплату услуг ЖКХ, 2% пустят деньги на самообучение. И 1% крымчан заявили, что намерены потратить все средства на себя лично.
«Другие планы на премию у 4% опрошенных: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и прочее. Затруднились ответить 13% респондентов», - отмечается в опросе.
Исследователи добавляют, что инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят деньги на семью в Крыму чаще мужчины.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма обещают: зарплаты врачей и учителей вырастут. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 12,2 млрд рублей из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы.
Минфин Крыма выстраивает странные финансовые схемы отношений с подрядчиками. Министерство финансов Крыма хронически не платит подрядчикам по договорам на оказание информационных услуг, а потом проигрывает им суды.
Инфляция в Крыму и Севастополе: хлеб и зрелища стали дороже. На фоне некоторого падения цен на плодоовощную продукцию в ноябре 2021 года на полуострове заметно подорожал хлеб и телевизоры.
Аксенов обещает, что деньги в Крым будут течь рекой до 2030-го года. Глава Республики Крым Сергей Аксенов анонсировал продление федеральной целевой программы развития Крыма до 2030 года.
В Севастополе отказались от QR-кодов
На оперативном штабе в правительстве Севастополя приняли решение снять действующие ограничительные меры и, в частности, отказаться от предъявления медицинских документов (или QR-кодов) о вакцинации при посещении театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крым и Севастополь обновили исторический максимум потребления электроэнергии
Новый рекорд потребления электроэнергии установлен 24 декабря на Крымском полуострове.
В Крыму - самая высокая смертность от коронавируса в мире
Официальные данные свидетельствуют, что за прошедшие 7 дней в Крыму заразились 1108 человек, умерло 167.
24 декабря
Дорога в пропасть: смертность от коронавируса в Крыму продолжает бить рекорды
Эксперты не могут объяснить почему на полуострове самая высокая в мире смертность от коронавируса.