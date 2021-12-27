Крымчане потратят годовую премию на погашение долгов и кредитов

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Четверть жителей Крыма рассчитывают направить годовую премию на погашение долгов и выплату кредитов, также часть крымчан планируют копить деньги.

Такие данные опроса приводит сервис Superjob.

«Почти каждый четвертый житель Крыма (22%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. Еще 11% хотят инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить ее к своим накоплениям», - говорится в исследовании.

А вот на отпуск и путешествия в этом году планируют потратиться только 5% опрошенных. На нужды семьи деньги пустят 13% респондентов, на подарки - 10%, на ремонт, благоустройство и прочие бытовые потребности - 6% крымчан.

Кроме того, 8% опрошенных потратят премию на покупку продуктов, детских вещей, оплату услуг ЖКХ, 2% пустят деньги на самообучение. И 1% крымчан заявили, что намерены потратить все средства на себя лично.

«Другие планы на премию у 4% опрошенных: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и прочее. Затруднились ответить 13% респондентов», - отмечается в опросе.

Исследователи добавляют, что инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят деньги на семью в Крыму чаще мужчины.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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