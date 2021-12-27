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Крым и Севастополь обновили исторический максимум потребления электроэнергии
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Новый рекорд потребления электроэнергии установлен 24 декабря на Крымском полуострове.
Об этом сообщили в региональном диспетчерском управлении энергосистемы Республики Крым и Севастополя.
«24 декабря в энергосистеме Республики Крым и Севастополя уровень исторического максимума потребления электрической мощности превысил значения, достигнутые в январе этого года, – говорится в сообщении. – Максимум пройден в 10.00 по московскому времени при среднесуточной температуре наружного воздуха минус 2,3 градуса Цельсия и составил 1 587 МВт».
Там напомнили, что предыдущее рекордное значение – 1 569 МВт – было зафиксировано 20 января при среднесуточной температуре окружающего воздуха 5,8 градуса ниже нуля.
«В условиях высокого уровня потребления мощности энергосистемы Республики Крым и Севастополя функционируют стабильно, без технологических нарушений, влияющих на системную надежность», – уточнили в диспетчерском управлении.
В начале минувшей недели в Крым пришло резкое похолодание, которое сопровождалось обильным выпадением осадков и усилением ветра, а в конце недели похолодание сменилось потеплением. Сегодня в Крыму до 9 градусов тепла.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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