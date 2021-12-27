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Какой сегодня праздник 27 декабря
фото © pixabay.com
Сегодня, 27 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают 10 самых разных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День спасателя Российской Федерации
Профессиональный праздник День спасателя Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 27 декабря, установлен Указом Президента России №1306 от 26 декабря 1995 года.
27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и профессиональным праздником российских спасателей.
Необходимость создания МЧС в России (сегодня это Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и эпидемиологического характера. Подобные катастрофы нередко становятся причиной гибели и страдания людей, уничтожения материальных ценностей.
Католический день памяти апостола и евангелиста Иоанна
Фото pixabay.com
Апостол Иоанн (St. John the Evangelist, около 6 — 104) — автор одного из Евангелий Иисуса Христа и Откровения. Иоанн был сыном Зеведея и Соломии, дочери святого обручника Иосифа.
Он был призван Иисусом Христом в число Своих учеников на Генисаретском озере: оставив отца своего Зеведея в лодке, он, вместе со своим братом Иаковом, последовал за Христом. Апостол Иоанн был особенно любим Господом за совершенное незлобие и девственную чистоту.
После своего призвания святой Иоанн не расставался со Спасителем и был одним из трех учеников, которых Господь особенно приблизил к Себе. На Кресте Иисус поручил Иоанну заботиться о Деве Марии.
День этого Евангелиста, также как и трех других авторов Евангелий, отмечается в православных и лютеранских, а также в некоторых протестантских Церквях.
Филимонов день
27 декабря в народном календаре — Филимонов день. Он называется так, потому что в этот день церковь чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония и других. А на Руси религиозные традиции прочно срослись с языческими поверьями.
Также сегодня, 27 декабря, отмечают такие праздники:
- День сотрудника паспортно-визовой службы в Кыргызстане
- День соблазнения
- День шиворот-навыворот
- День «Сходи в зоопарк» (Visit The Zoo Day)
- День вырезания снежинки из бумаги (Make Cut-Out Snowflakes Day)
- День фруктового пирога (National Fruitcake Day) в США
- День социалистической конституции в КНДР
Сегодня именины празднуют: Зосима, Филимон, Ипатий, Иларион, Леонид, Аполлон (Аполлоний), Каллиник, Левкий, Аскалон, Фирс, Ариан (Арриан), Феотих.
Что происходило 27 декабря в прошлые годы
1831 - Чарльз Дарвин взошел на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулирует теорию эволюции.
1918 - Начало польского восстания в Германии.
1927 - И. В. Сталин объявил об окончании действия НЭП-а.
1929 - Старт политики ликвидации кулачества как класса, проводившейся по инициативе Иосифа Сталина.
1932 - Постановление ЦИК и СНК СССР о введении в СССР единой паспортной системы и «обязательной записи паспортов» (по ней преследовались, в частности, кобзари как люди, «которые не проводят общественно-полезной работы») .
1938 - президент Рузвельт объявляет начало Программы обучения гражданских пилотов и формирования Гражданского аэропатрулявспомогательной гражданской организации ВВС США.
1953 - опубликован первый рассказ Станислава Лема из цикла «Звездные дневники Йона Тихого».
1979 - штурм дворца Амина в Кабуле, Афганистан. Советские военные убили президента Афганистана Хафизулу Амина.
1994 - в Москве у южного выхода ВДНХ взорвался рейсовый автобус.
2004 - Зафиксировано взрыв суперновых звезд на расстоянии около 50 000 световых лет.
2007 - в Москве в Серебряном бору открыт Живописный мост.
2008 - началась антитеррористическая военная операция израильской армии против Хамас в Секторе Газа. Кодовое название операции«Литий свинец».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 декабря. Какие праздники будут завтра?
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