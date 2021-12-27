Губернатор Севастополя объявил об увольнении своего заместителя

Вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин и начальник городского департамента образования города покинули свои посты.

Об этом на аппаратном совещании сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Хочу вам сообщить, что правительство покидает заместитель губернатора Николай Александрович Жигулин. Исполняющим обязанности заместителя губернатора до согласования с Законодательным собранием назначается Сергей Александрович Толмачев. Сергей Александрович будет курировать блок внутренней политики, управление информационной политики, а также департамент природных ресурсов», – заявил Развожаев.

Обязанности уволенного вице-губернатора Развожаев распределил между другими заместителями.

«Правительство покидает Елена Николаевна Богомолова. После нового года департамент образования возглавит Сулима Лариса Олеговна», – добавил губернатор.

По его словам, новый руководитель департамента имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере образования в России.

Жигулин был назначен вице-губернатором правительства Севастополя в ноябре 2020 года. Он курировал работу жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. До этого Жигулин работал в администрации Норильска.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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