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Власть

Глава дирекции по управлению деньгами ФЦП для Крыма ушел в отставку

15:35 понедельник, 27 декабря 2021

Руководитель дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года» Андрей Никитченко ушел в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

«28 декабря – мой последний день работы в Дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года», - написал он.

Никитченко поблагодарил коллектив за шесть лет совместной работы, подчеркнув, что за годы реализации программа существенно расширилась.

«За эти годы сама программа выросла в два раза и стала именем нарицательным. Как всегда бывает в жизни и работе, что-то реализовалось по плану, что-то - не по плану. Ежедневная реальность же говорит нам, что многое изменилось за эти годы на моей малой родине. И, как мне представляется, изменилось к лучшему в области инфраструктуры и развития в целом. Однако, насколько я прав, должны судить крымчане и севастопольцы – как нынешние, так и будущие поколения», - подчеркнул он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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