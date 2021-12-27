Власть
Глава дирекции по управлению деньгами ФЦП для Крыма ушел в отставку
Руководитель дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года» Андрей Никитченко ушел в отставку.
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.
«28 декабря – мой последний день работы в Дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года», - написал он.
Никитченко поблагодарил коллектив за шесть лет совместной работы, подчеркнув, что за годы реализации программа существенно расширилась.
«За эти годы сама программа выросла в два раза и стала именем нарицательным. Как всегда бывает в жизни и работе, что-то реализовалось по плану, что-то - не по плану. Ежедневная реальность же говорит нам, что многое изменилось за эти годы на моей малой родине. И, как мне представляется, изменилось к лучшему в области инфраструктуры и развития в целом. Однако, насколько я прав, должны судить крымчане и севастопольцы – как нынешние, так и будущие поколения», - подчеркнул он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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