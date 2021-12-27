Общество
Фото из Крыма вошло в список лучших в 2021 году по версии Reuters
Фото из бахчисарайского парка миниатюр вошло в список 85 лучших снимков агентства Reuters за 2021 год.
На снимке, который сделал Алексей Павлишак, гиббон гуляет среди моделей автомобилей на фоне копии железнодорожного вокзала в Симферополе в парке миниатюр в Бахчисарае.
Парк миниатюр в Бахчисарае является одним из самых крупных парков миниатюр на полуострове, как по территории, так и по количеству представленных объектов. Территория разделена на три зоны: непосредственно сам парк, «Мультипарк» и контактный зоопарк. В зоне миниатюр размещено более 70 макетов наиболее известных крымских достопримечательностей, выполненных из пластика в масштабе 1:25. Это дворцы, старинные усадьбы и дачи, памятники, музеи, храмы, административные здания, расположенные в Севастополе, Симферополе, Бахчисарае, Ялте, Евпатории и других городах и поселках.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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