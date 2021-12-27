Дорога в пропасть: смертность от коронавируса в Крыму продолжает бить рекорды

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Эксперты не могут объяснить почему на полуострове самая высокая в мире смертность от коронавируса.

Каждый день в Крыму власти делают около 4000 тестов, при этом выявляемость ковида составляет всего 3 процента. А смертность уже около 20 процентов.

Таким образом, если верить официальным данным, каждый пятый заболевший в Крыму умирает. Но в мире эта цифра колеблется от 0.2 до 3 процентов.

За прошедшие сутки умерло 23 человека, а заболели 115. Смертность составила ровно 20 процентов.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 26 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 115 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 436 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 577 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 107 человек, выздоровевших за весь период – 117 560.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка за сутки в Крыму: смертность от ковида выросла до 20 процентов. Крым продолжает бить рекорды по смертности от коронавируса. По состоянию на 26 декабря по официальным данным от этой болезни умирает каждый пятый крымчанин.

Оба компонента вакцины против COVID-19 в Крыму получили 822 тысячи человек. Остаток вакцины против COVID-19 в Крыму составляет почти 275 тысяч комплектов всех четырех видов отечественных препаратов, при этом оба компонента прививки получили 822 тысячи человек.

Крым в числе регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19, но смертность зашкаливает. Республика Крым вошла в число регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки. Однако, показатели летальности (15-17%) - самые высокие в мире.

В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека. На территории Республики Крым зарегистрировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции.