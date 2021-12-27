Большие амбиции и неоднозначные рекорды Крыма

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Главным достижением экономики Крыма в уходящем году, несомненно, стал быстрый рост туристического рынка. Отдых на полуострове в сезоне-2021 был популярен как никогда.

Заметно оживился процесс привлечения инвестиций. Во всяком случае, декларации чиновников о новых крупных проектах следовали одна за другой.

Но за этим фасадом успехов скрывается не слишком приятная повседневная экономическая реальность: высокий уровень инфляции, финансовая нестабильность предприятий и непрекращающиеся конфликты вокруг федеральных денег на развитие Крыма.

Цифра года — 9,5

«Крым превысил потоки 2019 года — это подтверждается всеми туроператорами, коллективными средствами размещения. Превышение — больше 28%. Ограничения, которые вводились в Крыму, были настолько необременительны для туристов, не сильно влияли на их настроение и возможность отдохнуть. Несмотря на стихийные бедствия, Крым 9,5 миллиона туристов принял. Да, Краснодарский край, безусловно, лидер, но превышения потока 2019 года там не произошло», — прокомментировала под занавес года итоги курортного сезона исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Ключевым фактором роста турпотока, действительно, стало решение властей Республики Крым не обременять отдыхающих повышенными антиэпидемическими мерами наподобие обязательных сертификатов о прививке от коронавируса — в отличие от Краснодарского края, где были введены весьма жесткие ограничения.

Такой подход можно считать отражением объективных реалий. Большинство объектов размещения в Крыму относятся к частному сектору: контролирующего антиковидные меры чиновника или правоохранителя к каждой квартире или мини-отелю приставить не получится. Фактическое отсутствие ограничений дополнило «эффект моста» — основной турпоток в Крым сейчас формируют отдыхающие на автомобилях.

Зато сделать туристическую отрасль более проницаемой для налоговых органов крымским чиновникам, похоже, удается неплохо. За девять месяцев 2021 года налоговые сборы от этого сектора выросли на 60%, сообщил в ноябре на форуме «Интурмаркет. Открытый Крым» министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. Тем не менее, бюджет республики на следующий год пришлось принимать с дефицитом в 2,9 миллиарда рублей — пока поступлений от туризма и смежных отраслей определенно недостаточно для удовлетворения всех потребностей казны.

План года — один триллион рублей

Именно такой объем частных инвестиций должен быть привлечен в экономику Крыма в 2022-2025 годах, заявил на мартовском совещании по развитию полуострова президент России Владимир Путин.

«Об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций», — сказал он.

Ключевое слово в этой формулировке — «частный»: с момента присоединения полуострова к России основной приток капиталовложений в Крым обеспечивал федеральный бюджет, а инвестиции бизнеса шли явно по остаточному принципу.

2021 год, похоже, не станет исключением: согласно последним доступным данным Крымстата, за девять месяцев на долю бюджетных средств пришлось 72% из общего объема привлеченных инвестиций, в абсолютных показателях это 13 миллиардов рублей из чуть более 18. Дистанция до искомого триллиона частных инвестиций более чем впечатляющая, но в риторике крымских чиновников эта цифра нашла постоянное место практически сразу: редкое объявление об очередном мегапроекте не сопровождалось напоминанием о президентском поручении.

С точки зрения инвестиционных деклараций 2021 год, действительно, оказался для Крыма весьма урожайным: стоимость некоторых из анонсированных проектов, в особенности будущих жилых и курортных комплексов, составляет десятки миллиардов рублей. 2022 год должен стать проверкой реальности этих амбиций.

Скорость движения к цели будет зависеть прежде всего от одной простой вещи: насколько власти будут готовы соблюдать договоренности с бизнесом — иными словами, от качества инвестиционного климата. Постепенное его улучшение на полуострове в 2021 году зафиксировал обновленный Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата по версии Агентства стратегических инициатив: Республика Крым в нем оказалась в шаге от первой двадцатки регионов.

Товар года — виноград

По оценке Минсельхоза РК на начало декабря, валовый сбор винограда в 2021 году превысил 102 тысячи тонн, а спустя несколько дней замминистра Сергей Петелин сообщил, что итоговый показатель может приблизиться к 120 тысячам тонн — рекордный урожай за последние 5-6 лет.

Этот результат позволяет крымским виноделам рассчитывать на хорошие рыночные позиции в следующем году, который будет очень проблемным в мире вина. Из-за погодных катаклизмов в ряде ведущих винодельческих регионов Франции или Италии произошло резкое снижение сбора винограда — как следствие, ожидается рост цен на их продукцию как минимум на 20-30%.

Крым минувшим летом тоже накрыли проливные дожди, но провала по урожаю винограда не произошло.

Тенденция года — рост «плохих» долгов

О нестабильном финансовом положении многих крымских компаний после кризиса 2020 года можно судить по совокупности сведений из разных источников.

Статистика Картотеки арбитражных дел (КАД) демонстрирует, что в уходящем году количество банкротных исков, которые рассматриваются в Арбитражном суде РК, выросло вдвое — почти до тысячи случаев. Во многом сработал эффект «отложенного спроса», поскольку в начале первой волны пандемии благодаря решениям властей ряд компаний оказались защищены от банкротства, а для закредитованных граждан были введены послабления.

По мере отмены этих сдерживающих механизмов количество банкротств стало расти, причем в случае юридических лиц особо стоит отметить массу исков со стороны налоговых органов. Для «знаковых» предприятий претензии со стороны кредиторов нередко не содержат критических опасностей: они либо не доходят до рассмотрения в суде, как в случае с хронически убыточным ГУП РК «Крымские морские порты», либо в какой-то момент появляется «бог из машины».

В последнем случае в качестве примера можно привести феодосийский судостроительный завод «Море»: как заявил 21 декабря Сергей Аксенов, по решению президента России, предприятие в следующем году будет загружено заказами, что позволит ему избежать банкротства.

Но общий фон довольно тревожный. Как сообщал недавно «Коммерсантъ», ведущий крымский банк РНКБ в 2021 году столкнулся с резким ростом плохих долгов: доля просрочки выплат по кредитам в его корпоративном портфеле оказалась самой высокой среди ведущих 30 банков страны и в 4,4 раза выше, чем в среднем по банковской системе. Возможно, в следующем году работы по банкротным делам у судей крымского арбитража станет существенно больше.

Скандал года — дело Кабанова

Возбуждение уголовного дела в отношении очередного куратора Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя — вице-премьера РК Евгения Кабанова — можно интерпретировать по-разному.

Во-первых, как некое «последнее китайское предупреждение» Кремля крымским чиновникам о том, что любые злоупотребления при выполнении федеральных проектов будут жестко пресекаться. Во-вторых, в этом сюжете определенно просматривается подковерная борьба за выход на стройплощадки будущего массового жилья на полуострове: до прихода в правительство Крыма Кабанов был хорошо известен как один из крупнейших севастопольских застройщиков. В-третьих, дело Кабанова в преддверии выборов в Госдуму породило немало спекуляций о будущем конструкции власти в Крыму после эпохи Сергея Аксенова.

С одной стороны, третий оказавшийся под следствием крымский вице-премьер по ФЦП — это явный перебор: сигнал сверху для крымских властей вполне очевиден. С другой, Кабанов довольно быстро был выпущен из СИЗО под домашний арест — разительное отличие от участи одного из его предшественников на посту куратора федеральных строек Олега Казурина, который был приговорен к 11 годам лишения свободы.

В деле следующего оскандалившегося вице-премьера Виталия Нахлупина, выпущенного под домашний арест почти через два года после задержания в 2018 году, тоже происходили любопытные повороты. В начале 2021 года стало известно, что судить Нахлупина будут в Москве, но затем его адвокаты добились через Верховный суд переноса слушания дела в Ростов-на-Дону, где процесс быстро вошел в вялотекущую стадию из-за неявки свидетелей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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