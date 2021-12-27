Аксенов так и не научился пользоваться смартфонами

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Глава Крыма Сергей Аксенов не пользуется смартфоном, предпочитая обыкновенный кнопочный телефон.

Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Никогда не дружил (с гаджетами, — ред.). У меня обыкновенный кнопочный телефон. Слава богу, восемь лет нормально служит. Он нужен только для звонков — входящих, исходящих. Все! SMS сам не пишу, чужие не читаю. Придерживаюсь старых традиций, — сообщил глава региона.

Чтобы узнать новости, Аксенов обходится без гаджета.

«По выходным иногда сажусь за руль и еду в какой-нибудь район, заранее никого не предупреждая. Могу подбросить по пути кого-то из голосующих на трассе. Заодно и поговорим. Недавно подъехал на автостанцию, позвал ребят-таксистов, они рассказали все, что наболело. Молодцы! Нужно смотреть людям глаза в глаза. Полезно», — подчеркнул глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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