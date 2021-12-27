Аксенов хочет запустить слух о том, что в Крыму закончилась бесплатная вакцина

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В Крыму не хватает 30% до плановой цифры по количеству вакцинированных от коронавируса.

Об этом в интервью ТАСС сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Подумываю: может, запустить слух, что бесплатной вакцины в Крыму осталось на два дня, и выдается теперь она только избранным. Завтра штурмом возьмут все медучреждения! Логика у людей простая: раз дефицит, значит, стоящая вещь. Можно еще шепотом сказать, что сделали спецвакцину для госслужащих, списки утверждает лично глава республики и хранит бумаги у себя в сейфе», — сказал Сергей Аксенов.

По его словам, для создания коллективного иммунитета в Крыму всего нужно привить 1 миллион 209 тыс. человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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