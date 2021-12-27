Аксенов будет судиться с Зеленским из-за квартиры в Ялте

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Президент Украины Владимир Зеленский, владеющий элитной квартирой в Ливадии, перестал платить за коммунальные услуги.

Об этом в интервью ТАСС сообщил Глава РК Сергей Аксенов.

Раньше Зеленский стабильно вносил по шесть тысяч рублей в месяц, но уже несколько месяцев не платит.

«Судиться. Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым», — сообщил глава Крыма.

Ранее Аксенов в качестве примера добросовестного плательщика за квартиру привел украинского президента Владимира Зеленского. Чиновник отметил, что глава Украины ежемесячно платит по шесть тысяч рублей при том, что даже не приезжает в Крым. Аксенов не один раз за этот год вспоминал о недвижимости Зеленского.

Крымская квартира жены новоизбранного президента Владимира Зеленского Елены расположена в элитном жилом комплексе «Император» в Ливадии по соседству с политиками, успешными предпринимателями и представителями эстрады.

Отмечается, что комплекс находится по соседству с памятником национального значения Ливадийским дворцом. Его построили в 2009 году по заказу фирмы «Биларт», которая принадлежит бизнесменам из Днепра Василию и Евгению Астионам.

«Дом выполнен в дворцовом стиле с колоннами, панорамными окнами, декоративной отделкой балконов и главного входа», - сообщили журналисты.

По данным местных агентств недвижимости, во дворе расположены фонтаны, на цокольном этаже – паркинг, на крыше – два бассейна с шезлонгами и зона отдыха с видом на море и горы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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