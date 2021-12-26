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Власть

Власти Симферополя заявили о заключении новых контрактов с перевозчиками

09:17 воскресенье, 26 декабря 2021
Симферополь

Администрация Симферополя заключила новый контракты на автобусные перевозки по муниципальным маршрутам.

Об этом сообщил в фейсбуке первый вице-мэр Симферополя Максим Балахонов.

«С начала наступающего года на основе новых контрактов начнутся перевозки по следующим маршрутам: 1АБ «ул. Станционная – ул. М. Жукова»; 13 «Хошкельды – ул. Бородина»; 14 «Коллективные сады – пл. Куйбышева»; 41 «ул. М. Жукова – Марьино»; 54 «ул. Селим Герай –Марьино»; 65 «Железнодорожный вокзал – Курцы», – заявил Балахонов.

По его словам, договоры заключаются на срок до 31 декабря 2023 года. Чиновник добавил, что нынешние контракты отличаются наличием ответственности перевозчика.

Ранее Общественная палата Крыма одобрила предложение представителей Ассоциации автомобильных перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте в Крыму с 2022 года до 20 и 25 рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из Мурманска запустят поезд в Севастополь. Железнодорожный маршрут из Мурманска в Крым с апреля 2022 года будет продлен от Симферополя до Севастополя.

На Ангарском перевале встали троллейбусы. В районе Ангарского перевала почти десяток пригородных троллейбусов сошли с маршрута и выстроились в колонну вдоль дороги.

Цены на авиабилеты снижают доступность Крыма для туристов. Высокие цены на авиаперелеты и недостаточное число рейсов снижают привлекательность Крыма для российского туриста.

В Симферополе в тестовом режиме перекроют проезд на одной из улиц. С 25 декабря 2021 года в тестовом режиме будет введен запрет проезда транспортных средств с ул. Севастопольская – ул. 1-й Конной Армии на пер. Аэрофлотский.

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