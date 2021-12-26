Власти Симферополя заявили о заключении новых контрактов с перевозчиками

Администрация Симферополя заключила новый контракты на автобусные перевозки по муниципальным маршрутам.

Об этом сообщил в фейсбуке первый вице-мэр Симферополя Максим Балахонов.

«С начала наступающего года на основе новых контрактов начнутся перевозки по следующим маршрутам: 1АБ «ул. Станционная – ул. М. Жукова»; 13 «Хошкельды – ул. Бородина»; 14 «Коллективные сады – пл. Куйбышева»; 41 «ул. М. Жукова – Марьино»; 54 «ул. Селим Герай –Марьино»; 65 «Железнодорожный вокзал – Курцы», – заявил Балахонов.

По его словам, договоры заключаются на срок до 31 декабря 2023 года. Чиновник добавил, что нынешние контракты отличаются наличием ответственности перевозчика.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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