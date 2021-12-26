Власти Крыма обещают: зарплаты врачей и учителей вырастут

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Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 12,2 млрд рублей из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы.

Финансирование обеспечит исполнение майского Указа Президента «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Согласно Указу Владимира Путина, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200% средней зарплаты по региону.

«По данным Крымстата за период январь — сентябрь 2021 года численность отдельных категорий работников, подпадающих под указы Президента, в Республике Крым составляет 72 784 человека», — отметили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым.

По данным Минтруда, целевой показатель по средней зарплате по Крыму у педагогов общего образования в 2021 году составляет 31 558 рублей, в 2022 году целевой показатель составит 33 060 рублей.

Целевой показатель по средней зарплате преподавателей вузов, научных сотрудников и врачей с 59 372 рублей в 2021 году повысится до 62 934 рублей в 2022 году. Фактически по данным Крымстата за январь-сентябрь 2021 года в целом по Республике Крым заработная плата преподавателей вузов составила 61264 руб., научных сотрудников – 60098 руб., врачей – 63274 руб.

Сотрудникам госучреждений, не попадающим под действие майского указа президента, проиндексируют оклады осенью следующего года.

«В соответствии с Законом Республики Крым от 9 декабря 2021 года предусмотрена индексация размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных учреждений Республики Крым, которые не попадают под действие указов Президента, с 1 октября 2022 года в 1,04 раза», — отметили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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