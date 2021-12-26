Власть
В Симферополе пообещали сделать более 200 новых остановок
Более 200 остановочных павильонов планируется установить в Симферополе в следующем году.
Об этом в интервью газете «Южная столица» сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.
«Всего в Симферополе 514 остановок общественного транспорта, из которых только 301 оснащена павильонами. Более 200 остановочных павильонов мы дополнительно установим в 2022 году. На эти цели уже предусмотрены средства, в последующем планируем разместить павильоны на всех остановках общественного транспорта», – отметил глава горадминистрации.
Он также пообещал, что все остановочные комплексы будут оборудованы не только расписанием движения транспорта, но и номерами телефонов для жалоб. «Номера телефонов, по которым любой гражданин может оперативно сообщить о нарушениях в движении общественного транспорта», – уточнил Демидов.
Ранее после критики главы Крыма Сергея Аксенова власти Симферополя пообещали оснастить расписаниями движения автобусов все остановки общественного транспорта, но не смогли это сделать в установленный срок.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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