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Власть

В Симферополе пообещали сделать более 200 новых остановок

15:36 воскресенье, 26 декабря 2021
Симферополь

Более 200 остановочных павильонов планируется установить в Симферополе в следующем году.

Об этом в интервью газете «Южная столица» сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

«Всего в Симферополе 514 остановок общественного транспорта, из которых только 301 оснащена павильонами. Более 200 остановочных павильонов мы дополнительно установим в 2022 году. На эти цели уже предусмотрены средства, в последующем планируем разместить павильоны на всех остановках общественного транспорта», – отметил глава горадминистрации.

Он также пообещал, что все остановочные комплексы будут оборудованы не только расписанием движения транспорта, но и номерами телефонов для жалоб. «Номера телефонов, по которым любой гражданин может оперативно сообщить о нарушениях в движении общественного транспорта», – уточнил Демидов.

Ранее после критики главы Крыма Сергея Аксенова власти Симферополя пообещали оснастить расписаниями движения автобусов все остановки общественного транспорта, но не смогли это сделать в установленный срок.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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