Происшествия
В Севастополе мужчина избил до смерти щенка за порванную одежду
В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении приезжего мужчины, избившего до смерти девятимесячного щенка.
Подробностями инцидента поделились в пресс-службе регионального УМВД России. В полицию о случившемся сообщил неравнодушный севастополец.
Находясь в своей машине, парень увидел, как прохожий на улице волочит за собой на поводке щенка таксы. Собака не подавала признаков жизни. Ее хозяин направлялся в пивную, и свидетель происходившего отправился за ним вслед.
«Услышав, что мужчина хочет отдать щенка, очевидец забрал животное и сразу отвез в ветеринарную клинику. <…> Несмотря на оказанную помощь ветврачей, собака спустя некоторое время умерла от причиненных ей травм», – сообщили в ведомстве.
Как позже объяснит свое поведение правоохранителям сорокалетний хозяин собаки, избил он девятимесячного питомца потому, что тот испортил ему одежду. Все произошло, пока его самого не было в квартире, и по возвращении возмущенный мужчина решил наказать животное.
Для этого, по его собственным словам, несколько раз его ударил. В отделе дознания районного ОМВД возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», которая предусматривает лишение свободы до трех лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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