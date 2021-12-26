В Крыму активизировались новогодние вандалы

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Новогодние красавицы уже стоят почти в каждом городе и поселке Крыма. При этом некоторые главные елки сразу становятся объектами нездорового внимания отдельных горожан.

В частности, в Саках камера видеонаблюдения засняла молодого человека, который «обчистил» праздничную елку на городской площади. Накануне городская администрация Судака сообщила о краже игрушек и веток с установленной в городском саду ели. Также неизвестные разбили игрушки на искусственной ели, украшающей сквер поселка ГРЭС в Симферополе — коммунальщикам пришлось заменять шары на новые.

Что толкает людей на такие действия — вандализм или бедность? Кто и почему идет на такое хулиганство? СМИ обсудили эту проблему с руководителем филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Натальей Киселевой.

«Сомневаюсь, что этим занимаются представители нуждающихся семей, по крайней мере, об этом нет никаких сведений», — поделилась своими наблюдениями социолог.

По ее мнению, это проделки вандалов, причем нельзя однозначно выделить какую-то одну возрастную группу, к примеру, подростков. Таких людей объединяет отсутствие воспитания и увлечений, а также неумение организовать свой досуг.

«Им нечем заняться, и, как правило, они не отличаются высоким уровнем знаний, поэтому свободное время занимают подобные акты. Такой человек, если будет задержан, даже не сможет объяснить правоохранителям причину своего поступка», — обратила внимание Наталья Киселева.

Толкать человека на подобные действия может и злоупотребление алкоголем или другими психотропными веществами, добавила собеседница издания.

И если в новогодние праздники внимание вандалов привлекают елки, то в другое время года они ломают остановки общественного транспорта, памятники, урны, вазоны — любой элемент благоустройства.

«Просто в предновогодний период именно елки самые яркие объекты, бросаются в глаза», — пояснила социолог.

В тексте использованы материалы: Форпост

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