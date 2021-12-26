Власть
В Евпатории одна из главных улиц ушла под воду
фото © Роман Тихончук
В Евпатории шторм подтопил полкилометра улицы Симферопольской.
Об этом в Facebook сообщил глава администрации города Роман Тихончук.
«В связи с сильными порывами ветра до 50 метров в секунду на улице Симферопольская произошел прорыв береговой зоны нагонной волной в трех местах. В настоящее время проезжая часть на протяжении 500 метров подтоплена», - написал глава города.
Он отметил, что угрозы подтопления жилых домовладений нет, ситуация находится под контролем местных властей.
Как ранее сообщалось, на Кубани чрезвычайные ведомства находятся в режиме повышенной готовности из-за непогоды, которая до конца суток должна обрушиться на регион.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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