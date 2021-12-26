Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +8
море +11

Власть

В Евпатории одна из главных улиц ушла под воду

16:38 воскресенье, 26 декабря 2021
Евпатория
В Евпатории одна из главных улиц ушла под воду

фото © Роман Тихончук

В Евпатории шторм подтопил полкилометра улицы Симферопольской.

Об этом в Facebook сообщил глава администрации города Роман Тихончук.

«В связи с сильными порывами ветра до 50 метров в секунду на улице Симферопольская произошел прорыв береговой зоны нагонной волной в трех местах. В настоящее время проезжая часть на протяжении 500 метров подтоплена», - написал глава города.

Он отметил, что угрозы подтопления жилых домовладений нет, ситуация находится под контролем местных властей.

Как ранее сообщалось, на Кубани чрезвычайные ведомства находятся в режиме повышенной готовности из-за непогоды, которая до конца суток должна обрушиться на регион.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Плачевное здание центрального ЗАГСа в Симферополе приватизируют. Дворец бракосочетания располагается в историческом особняке семьи Шнейдер на улице Пушкина.

Канализационный коллектор в Симферополе готов только на 40 процентов. На реализацию проекта по линии ФЦП было выделено порядка 11 млрд рублей.

Микрорайон в Евпатории превратился в Венецию. В Евпатории после таяния снегов подтопило несколько улиц.

В Симферополе и Керчи в ближайшие дни не будет воды. В ближайшие дни из-за работ на сетях водоснабжения в Симферополе и Керчи по ряду адресов запланированы отключения воды.

Власть
В Евпатории одна из главных улиц ушла под воду

В Евпатории одна из главных улиц ушла под воду

В Евпатории шторм подтопил полкилометра улицы Симферопольской.

Общество
Толпы людей ринулись в ТЦ Симферополя после отмены QR-кодов

Толпы людей ринулись в ТЦ Симферополя после отмены QR-кодов

Крымчане спешат воспользоваться временной отменой требования предъявлять коды в торговых центрах.

Происшествия
Пляж в Севастополе покрылся слоем замороженных медуз

Пляж в Севастополе покрылся слоем замороженных медуз

Необычное явление запечатлели и опубликовали в соцсетях местные жители.

Общество
Какой сегодня праздник 26 декабря

Какой сегодня праздник 26 декабря фото

Сегодня, 26 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации