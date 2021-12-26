У столетнего здания в Севастополе из-за непогоды провалилась крыша

На какое-то время жительница Балаклавы ощутила силу стихии и ничтожность строительных технологий.

В Севастополе в районе Балаклавы в жилом доме провалилась крыша. В результате жительница одной из квартир обнаружила дырку в потолке через которую дождь заливал ее жилище. О происшествии, которое случилось днем 25 декабря, когда в Севастополе началась активная оттепель после двух дней снежного коллапса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов, в отношении которого губернатором начата служебная проверка за борьбу со снегом, поспешил разобраться с дырой в балаклавской крыше.

По словам Горлова, дыра образовалась в крыша дома 1917 года постройки, который является объектом культурного наследия. Ремонт кровли якобы производили в 2005 год, но при этом сейчас она уже прогнила, говорит Горлов.

«Выровняется погода, подсохнет шифер и сделаем замену этого полотна. Сделали же сделали элементарные вещи, чтобы дождь не заливал квартиру», – рассказал Евгений Горлов.

Добавим, что по имеющейся от коллег-журналистов информации, службам городского хозяйства так и не удалось попасть в квартиру с дыркой в потолке. Предварительно известно, что в ней проживает женщина, у которой есть проблемы с передвижением.

Напомним, что службы городского хозяйства не самым лучшим образом справились с обильными снегопадами 21 и 22 декабря: дороги практически не чистились и не посыпались, было очень мало снегоуборочной техники. В итоге негативную оценку своим подчиненным дал губернатор Михаил Развожаев. Кроме служебной проверки в отношении главы горхоза, губернатор инициировал такую и в отношении директора департамента транспорта Павла Иено.

В тексте использованы материалы: Форпост

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