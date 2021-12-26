Власть
Творческими людьми в Крыму теперь будет руководить следователь
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Экс-министра культуры Крыма Арину (Веру) Новосельскую, находящуюся под арестом, вычеркнули из всех руководящих списков.
С 2020 года Новосельская входила в состав Комиссии по определению объектов, по которым заказчики вправе осуществить закупку в соответствии с Порядком осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок. Проще говоря, эта комиссия имеет право выбирать тех, кто, минуя конкурсную процедуру, назначается единственным исполнителем,
Теперь ее место в этой комиссии постановлением Совмина №821 занял не новый министр культуры, а вице-премьер правительства Михаил Назаров. Генерал-лейтенант юстиции, с сентября 2014 по 2019 он был руководителем Главного следственного управления СК России по Республике Крым. В правительстве Республики он курирует сферы юстиции, культуры и межнациональных отношений.
Интересно, что председателем этой комиссии является глава правительства Юрий Гоцанюк, а заместителем – по-прежнему – Евгений Кабанов, бывший вице-премьер, ныне находящийся под арестом. Его никем не заменили.
Еще раз о Новосельской вспомнили в связи с региональными проектами. Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в свое распоряжение 2019 года. Там было указано, что руководителем направлений «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» является министр культуры Новосельская. Теперь руководителем этих направлений стал тот же вице-премьер Михаил Назаров, а администратором – новый министр культуры Татьяна Манежина.
Назарову, кстати сказать, поручили руководить проектами «Чистая страна» и «Сохранение лесов». На направлении «Экспортпродукции» экс-вице-премьера Андрея Рюмшина заменил сам премьер Гоцанюк.
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