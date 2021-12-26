Общество
Толпы людей ринулись в ТЦ Симферополя после отмены QR-кодов
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Крымчане спешат воспользоваться временной отменой требования предъявлять коды в торговых центрах.
В торговых центрах крымской столицы настоящий аншлаг – люди массово ринулись за покупками после того, как в регионе временно отменили систему проверки QR-кодов при входе в ТЦ.
В соцсетях публикуют видеозаписи, на которых видны толпы людей в магазинах и огромные очереди на кассах. Так, в одном из крупнейших гипермаркетов Симферополя в зоне возле касс собралось беспрецедентное количество покупателей, ожидающих своей очереди.
Напомним, что согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, QR-коды на входе в торговые центры можно не предъявлять до 20 января следующего года. Пользователи соцсетей шутят о том, что коронавирус тоже уходит на каникулы, поэтому не угрожает людям в период праздников, с чем и связано предновогоднее послабление ковидных ограничений.
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