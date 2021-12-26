Сводка за сутки в Крыму: смертность от ковида выросла до 20 процентов

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Крым продолжает бить рекорды по смертности от коронавируса. По состоянию на 26 декабря по официальным данным от этой болезни умирает каждый пятый крымчанин.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 25 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 117 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 321 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 040 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 165 человек, выздоровевших за весь период – 117 453.

Количество умерших за сутки - 24.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым в числе регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19, но смертность зашкаливает. Республика Крым вошла в число регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки. Однако, показатели летальности (15-17%) - самые высокие в мире.

В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека. На территории Республики Крым зарегистрировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму резко выросло число кардиохирургических вмешательств. Число кардиохирургических вмешательств в Республике Крым ежегодно растет – в этом году медики выполнили уже 399 операций, включая две с полной остановкой кровообращения.

В Крыму заявили, что создали вакцину от всех типов гриппа. Исследователи Крымского федерального университета им. Вернадского думают, что разработали вакцину от гриппа.