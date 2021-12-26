Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +9
море +11

Коронавирус в Крыму

Сводка за сутки в Крыму: смертность от ковида выросла до 20 процентов

08:57 воскресенье, 26 декабря 2021
Сводка за сутки в Крыму: смертность от ковида выросла до 20 процентов

фото © strana.ua

Крым продолжает бить рекорды по смертности от коронавируса. По состоянию на 26 декабря по официальным данным от этой болезни умирает каждый пятый крымчанин.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 25 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 117 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 321 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 040 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 165 человек, выздоровевших за весь период – 117 453.

Количество умерших за сутки - 24.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым в числе регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19, но смертность зашкаливает. Республика Крым вошла в число регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки. Однако, показатели летальности (15-17%) - самые высокие в мире.

В Крыму за сутки от COVID-19 умерли еще 24 человека. На территории Республики Крым зарегистрировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму резко выросло число кардиохирургических вмешательств. Число кардиохирургических вмешательств в Республике Крым ежегодно растет – в этом году медики выполнили уже 399 операций, включая две с полной остановкой кровообращения.

В Крыму заявили, что создали вакцину от всех типов гриппа. Исследователи Крымского федерального университета им. Вернадского думают, что разработали вакцину от гриппа.

Коронавирус в Крыму
Сводка за сутки в Крыму: смертность от ковида выросла до 20 процентов

Сводка за сутки в Крыму: смертность от ковида выросла до 20 процентов

Крым продолжает бить рекорды по смертности от коронавируса. По состоянию на 26 декабря по официальным данным от этой болезни умирает каждый пятый крымчанин.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Происшествия
В Крыму активизировались новогодние вандалы

В Крыму активизировались новогодние вандалы

Новогодние красавицы уже стоят почти в каждом городе и поселке Крыма. При этом некоторые главные елки сразу становятся объектами нездорового внимания отдельных горожан.

Власть
Власти передумали вводить курортный сбор в Крыму

Власти передумали вводить курортный сбор в Крыму

Власти Крыма передумали вводить курортный сбор на территории республики.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации